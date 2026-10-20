Auf die Frage, welche Partei die beste Wohnpolitik verfolgt, nennt die Mehrheit nicht die SPÖ, sondern die FPÖ. Die Freiheitlichen verfolgen unter anderem das Ziel „Österreich zuerst“: Staatsbürger:innen sollen bevorzugten Zugang zu Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen bekommen. 18 Prozent der Befragten scheint dies zu überzeugen. Die SPÖ kommt auf 15 Prozent. An dritter Position kann sich die KPÖ – wohl auch aufgrund der Positionierung in Graz und in Salzburg – mit sechs Prozent durchsetzen. „Beachtlich ist, dass die Hälfte findet, keine Partei mache gute Wohnbaupolitik, beziehungsweise es nicht beurteilen kann“, analysiert Market-Experte Stefan Anzinger. Ebenso spannend: Mit zunehmendem Alter überzeugt die FPÖ. Bei den unter 30-Jährigen gewinnt die SPÖ eindeutig mit 22 Prozent. Bei den über 60-Jährigen kommt die SPÖ hingegen lediglich auf acht Prozent.

Eindeutiger ist das Bild bei der Frage, was sich die Österreicher:innen von einer gelungenen Wohnpolitik erwarten. Leistbare Mietwohnungen stehen mehr im Fokus als Eigentum. „Kurzfristige Erleichterungen werden als wertvoller gesehen“, so Anzinger.

Der Blick auf Berlin und die Enteignungspläne der bei den jüngsten Wahlen stimmenstärksten Linken zeigt: Weniger als ein Drittel der Österreicher:innen befürworten die Vergesellschaftung von Wohnungen privater Immobiliengruppen. 49 Prozent lehnen den Vorschlag ab. Je jünger die Befragten, desto beliebter ist eine Vergesellschaftung.