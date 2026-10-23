FPÖ-Obmann Kickl wird die höchste Wirtschaftskompetenz zugeschrieben. SPÖ-Finanzminister Marterbauer folgt knapp dahinter. Die beiden haben hohe Bekanntheitswerte.©APA-Images/APA/Roland Schlager
Die große trend-Umfrage: Erstmals sprechen die Österreicher:innen FPÖ-Parteiobmann Herbert Kickl die höchste Wirtschaftskompetenz zu. SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer folgt auf Platz zwei. Weniger überzeugt das ÖVP-Regierungsteam.
Wie hoch der allgemeine Frust auf die Regierenden inzwischen ist, zeigt eine neue Umfrage des Market Instituts für den trend, die auf die wahrgenommene Wirtschaftskompetenz von Politiker:innen und Sozialpartnern abzielt. Als „sehr überraschend“ fasst Stefan Anzinger von Market die Ergebnisse zusammen.
Über die wirtschaftspolitischen Vorstellungen Herbert Kickls ist zwar wenig bekannt, dennoch wird dem FPÖ-Chef am meisten zugetraut: 20 Prozent bescheinigen ihm eine „sehr hohe“, 16 Prozent eine „hohe“ Wirtschaftskompetenz. Auf Rang zwei folgt der designierte Vizekanzler, SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer. Er punktet vor allem bei den höher Gebildeten.
Die ÖVP reklamiert zwar oft und gerne den Titel Wirtschaftspartei für sich, personell kann sie das aber derzeit nicht abbilden. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer liegt praktisch gleichauf mit ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian und Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl. Sogar hinter den Sozialpartnern platziert ist – trotz seiner beharrlichen Charmeoffensiven in Richtung Wirtschaftsvertreter:innen – ÖVP-Parteichef und Bundeskanzler Christian Stocker.
Doch nicht nur die Abgeschlagenheit der ÖVP überrascht den Market-Experten, sondern auch das generelle Misstrauen, das in der Umfrage zum Ausdruck kommt. Zwei Drittel der Befragten erkennen weder bei Kickl noch bei Marterbauer hohes Know-how. „Die Zustimmungswerte sind sehr niedrig. Es ist schockierend, dass die Mehrheit der Bevölkerung niemanden als besonders kompetent wahrnimmt“, kommentiert Anzinger.
Expert:innen bzw. Nichtpolitiker:innen werden als kompetenter wahrgenommen als das schwarz-rot-pinke Regierungsteam. Der internationale Medienmanager und SPÖ-Unruhestifter Gerhard Zeiler, WKÖ-Präsidentin Martha Schultz und Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung, schneiden nach Kickl und Marterbauer am besten ab – obwohl ihr Bekanntheitsgrad deutlich geringer ist.
Am wenigsten überzeugend in Wirtschaftsfragen ist ÖVP-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner, kaum besser liegen Neos-Staatssekretär Sepp Schellhorn, ÖVP-Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig und Noch-Vizekanzler und SPÖ-Parteiobmann Andreas Babler.
Diese repräsentative trend-Umfrage wurde vom Market Institut durchgeführt.
n = 1.000 Befragte
Die Umfrage ist im trend.PREMIUM vom 23. Oktober 2026 erschienen.