Die ÖVP reklamiert zwar oft und gerne den Titel Wirtschaftspartei für sich, personell kann sie das aber derzeit nicht abbilden. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer liegt praktisch gleichauf mit ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian und Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl. Sogar hinter den Sozialpartnern platziert ist – trotz seiner beharrlichen Charmeoffensiven in Richtung Wirtschaftsvertreter:innen – ÖVP-Parteichef und Bundeskanzler Christian Stocker.

Doch nicht nur die Abgeschlagenheit der ÖVP überrascht den Market-Experten, sondern auch das generelle Misstrauen, das in der Umfrage zum Ausdruck kommt. Zwei Drittel der Befragten erkennen weder bei Kickl noch bei Marterbauer hohes Know-how. „Die Zustimmungswerte sind sehr niedrig. Es ist schockierend, dass die Mehrheit der Bevölkerung niemanden als besonders kompetent wahrnimmt“, kommentiert Anzinger.

Expert:innen bzw. Nichtpolitiker:innen werden als kompetenter wahrgenommen als das schwarz-rot-pinke Regierungsteam. Der internationale Medienmanager und SPÖ-Unruhestifter Gerhard Zeiler, WKÖ-Präsidentin Martha Schultz und Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung, schneiden nach Kickl und Marterbauer am besten ab – obwohl ihr Bekanntheitsgrad deutlich geringer ist.

Am wenigsten überzeugend in Wirtschaftsfragen ist ÖVP-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner, kaum besser liegen Neos-Staatssekretär Sepp Schellhorn, ÖVP-Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig und Noch-Vizekanzler und SPÖ-Parteiobmann Andreas Babler.