Trumps Vermögen wächst rasant

Innerhalb eines Jahres soll das Vermögen von Donald Trump um 3,3 Milliarden US-Dollar gewachsen sein. Zurückzuführen ist das vor allem auf seine zahlreichen Golf- und Immobilienprojekte sowie sein neu entdecktes Interesse an Kryptowährungen.
Das Vermögen des US-amerikansichen Präsidenten Donald Trump liegt nun bei 7,3 Milliarden US-Dollar. Das berichtete heute das US-amerikanische Wirtschaftsmagazin Forbes, das jedes Jahr ein Ranking mit den reichsten Landsleuten veröffentlicht. Die „New York Times“ geht sogar davon aus, dass sich sein Vermögen auf 10 Milliarden US-Dollar beläuft. Innerhalb eines Jahres, von denen Trump knapp neun Monate das mächtigstse Amt der Welt bekleidete, erhöhte sich sein Vermögen um 3,3 Milliarden US-Dollar. Damit belegt Trump nun Platz 201 der vermögendsten US-Amerikaner.
Auf dem internationalem Parkett mischt der US-Präsident nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich ordentlich mit. In Vietnam baut Trumps Familienunternehmen mithilfe eines lokalen Investors gerade ein Luxusresort inklusive zwei Golfplätzen für 1,3 Milliarden Euro. Ein ähnliches Bauprojekt ist in Bali geplant. Laut Recherchen der deutschen Wirtschaftswoche haben ihm allein seine Golfprojekte 350 Millionen US-Dollar an Einnahmen beschert. Weitere 107 Millionen kommen mit Hotel-, Gewerbe- und Wohnimmobilien zustande.
Trumps Krypto-Gewinn
Und dann gibt es noch Trumps Investitionen in Kryptogeld und digitale Währungen. Schätzungen legen nahe, dass Trump 2024 zwischen 300 und 600 Millionen US-Dollar damit eingenommen hat. Erst im Jänner 2025 brachte er seinen Crypto-Coin $Trump auf den Markt, die für kurze Zeit eine Gesamtbewertung von fünfzehn Milliarden US-Dollar erreichte, danach aber eine Talfahrt erlebte. Nichtsdestotrotz: Laut dem Kryptoanalyseunternehmen Chainalysis hat Trump allein über die Transaktiongebühren, die für den Kauf und Verkauf der Trump-Coins anfielen, 350 Millionen US-Dollar eingenommen. Am Montag folgte dann der zweite Streich. Das Kryptounternehmen von der Trump-Familie stellte eine weitere Kryptowährung vor: den WLFI. Laut dem deutschen Handelsblatt bescherte der WLFI-Coin den Trumps einen kurrzeitigen Buchgewinn von zirka fünf Milliarden Dollar.