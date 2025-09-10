Trumps Vermögen wächst rasant

Das Vermögen des US-amerikansichen Präsidenten Donald Trump liegt nun bei 7,3 Milliarden US-Dollar. Das berichtete heute das US-amerikanische Wirtschaftsmagazin Forbes, das jedes Jahr ein Ranking mit den reichsten Landsleuten veröffentlicht. Die „New York Times“ geht sogar davon aus, dass sich sein Vermögen auf 10 Milliarden US-Dollar beläuft. Innerhalb eines Jahres, von denen Trump knapp neun Monate das mächtigstse Amt der Welt bekleidete, erhöhte sich sein Vermögen um 3,3 Milliarden US-Dollar. Damit belegt Trump nun Platz 201 der vermögendsten US-Amerikaner.

Auf dem internationalem Parkett mischt der US-Präsident nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich ordentlich mit. In Vietnam baut Trumps Familienunternehmen mithilfe eines lokalen Investors gerade ein Luxusresort inklusive zwei Golfplätzen für 1,3 Milliarden Euro. Ein ähnliches Bauprojekt ist in Bali geplant. Laut Recherchen der deutschen Wirtschaftswoche haben ihm allein seine Golfprojekte 350 Millionen US-Dollar an Einnahmen beschert. Weitere 107 Millionen kommen mit Hotel-, Gewerbe- und Wohnimmobilien zustande.