Bei allen skurrilen Details: In Ansätzen wurde in der Doch-nicht-Umsturzwoche Anfang Oktober eine Diskussion über den künftigen Wirtschaftskurs der Sozialdemokratie erkennbar, wie sie die Partei seit Langem nicht mehr geführt hat – jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit. Und nie wurde klarer sichtbar, wie gründlich die Entfremdung der herrschenden Sozialdemokratie von Unternehmern und Managern – den praktischen Entscheidern des täglichen Wirtschaftslebens – inzwischen geworden ist.

Das mussten in den Tagen nach der SPÖ-Entscheidung für Marterbauer bzw. Babler auch die Umstürzler einsehen. Für den früheren SPÖ-Bundesgeschäftsführer Andreas Rudas, einen Zeiler-Getreuen, ist dennoch „nicht nachvollziehbar, mit welcher Emotion einer der erfolgreichsten österreichischen Manager bekämpft wurde“.

Die Fokussierung seiner Gegner auf Zeilers Alter, Vermögen und fehlende Social-Media-Präsenz verdeckte zunächst die Debatte darüber, worum es eigentlich geht: um die Frage, „ob die SPÖ bereit ist, sich programmatisch wieder stärker in Richtung Wirtschaftskompetenz und gesellschaftliche Mitte zu bewegen – unabhängig vom Namen an der Spitze“, wie Eveline Steinberger formuliert, Unternehmerin und Ex-Frau des früheren SPÖ-Kanzlers Christian Kern.

Forderungen wie jene Zeilers nach einer Entlastung und nach Investitionsanreizen für Unternehmen hat man von Sozialdemokrat:innen schon längere Zeit nicht mehr gehört oder gelesen. Dabei sollte Common Sense sein, dass eine starke Wirtschaft Grundlage für einen starken Sozialstaat ist. Doch der einst von SPÖ-Kanzler Alfred Gusenbauer geprägte Leitbegriff „solidarische Hochleistungsgesellschaft“ gelte heute „als Schimpfwort“, bedauert Rudas.

Zeilers Ansagen brachten ihm deshalb zwar Applaus in wirtschaftsliberalen Kreisen ein, jedoch nur äußerst zaghaft in den eigenen Reihen. Dass der frühere ORF- und RTL-Chef in den letzten Jahren gern bei Veranstaltungen von Bürgerlichen auftrat und zuletzt sogar an einem Podcast mit Ex-Erste-Boss Andreas Treichl arbeitete, hat seinen Ambitionen retrospektiv betrachtet mehr genutzt als geschadet.

Vor diesem Hintergrund ist wenig verwunderlich, dass SPÖ-Infrastrukturminister Peter Hanke in den letzten Tagen nie ernsthaft als möglicher Babler-Nachfolger gehandelt wurde. Der Sozialdemokrat mit Stecktuch zeigt sich gerne als Best Buddy mit ÖVP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und wird in den Unternehmen seines Einflussbereichs, etwa bei der Fluglinie Austrian, für sein Pro-Business-Mindset hoch gelobt. „Als Genosse der Bosse“ wurde dieser Typ Sozialdemokrat schon früher verunglimpft.