Im ersten Halbjahr 2027 soll die österreichische KI-Strategie stehen. Ab sofort können die Vorschläge der bei der Rede vorgestellten Agenda unter kipppunkt.gv.at von Bürgerinnen und Bürgern bewertet, kommentiert und auch ergänzt werden. Die Auswertung der Rückmeldungen, sowie die Klärung fachlicher, rechtlicher und finanzieller Fragen erfolgt dann ab dem Frühling des kommenden Jahres, bevor die KI-Strategie, die unter Einbeziehung von Expertinnen und Experten erarbeitet wird, steht.

Die Agenda umfasst 15 Handlungsfelder und hat drei grobe Ziele: Österreich solle im KI-Zeitalter handlungsfähig, wohlhabend und menschlich bleiben. "Wir müssen aufhören, Künstliche Intelligenz in die Strukturen von gestern einzubauen, und beginnen, die Strukturen von morgen zu entwerfen", lautet sein Ansatz. Dabei solle immer die Maschine in den Dienst des Menschen treten, weswegen dies auch in die Verfassung geschrieben gehöre. "Der Mensch bleibt der Zweck. Die KI bleibt das Mittel", so Pröll.

Der KI-Staatssekretär sieht Österreich im Licht der rasanten Entwicklung aber nicht alleine gefordert. Er schlägt daher eine "Europäische Gemeinschaft für Rechenleistung" (EGR) vor. Staaten sollen darin einen Teil ihrer Rechenkapazitäten verbinden, gemeinsam investieren und sich gegenseitig absichern. Vorbild ist die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. "Heute stehen wir vor der Frage, über welche strategischen Ressourcen Europa gemeinsam verfügen muss. Eine davon ist Rechenleistung", sagte er in seiner Rede.

Die Devise für den Bau von Rechenzentren in Österreich lautet "klein, grün, dezentral". Dabei sollen mehrere regional verteilte, mit erneuerbarer Energie betriebene Standorte, die wie ein großes virtuelles Rechenzentrum zusammenarbeiten, entstehen. Die Abwärme solle etwa Schulen heizen oder Gebäude in der Gemeinde versorgen. Auch für ein Internationales KI-Zentrum unter dem Dach der Vereinten Nationen in Wien machte sich der Staatssekretär erneut stark. Der Vorschlag wurde bereits auf internationaler Ebene eingebracht.

Auch für die sogenannte Physical AI, also künstliche Intelligenz, die in Maschinen und Geräte integriert ist, sieht die am Donnerstag vorgestellte Agenda einen eigenen Weg vor. "Österreich hat viele Stärken, aber wir werden nicht das Silicon Valley kopieren", machte Pröll dazu klar. Stattdessen setze Österreich auf Industrie, Maschinenbau, Automatisierung, Mobilität, Energie und hoch spezialisierte KMU. "Wenn die Fabrik, die Maschine oder das Energiesystem der Zukunft entsteht, soll darin immer auch österreichische Technologie stecken", lautet das Ziel des Staatssekretärs.

Aber auch "Herzensbildung" soll die künftige heimische KI-Strategie berücksichtigen. "Der Mensch als Maßstab bedeutet für mich auch die Freiheit, zeitweise ganz auf Digitalisierung zu verzichten", meinte Pröll dazu. So solle für Kinder und Jugendliche im Umgang mit KI das in Schulen seit langem angewendete "Taschenrechner-Prinzip" gelten. Sie sollen Grundfähigkeiten zuerst selbst entwickeln und KI erst danach als Werkzeug nutzen. "Das bedeutet für mich, dass die Volksschule ein bildschirmfreier Raum sein soll."

Zugehört hatten dem KI-Staatssekretär an die 300 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Religion. Nicht nur Vertreter und Vertreterinnen der aktuellen Regierungsspitze, angeführt von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), waren in die Nationalbibliothek gekommen. Auch der ehemalige Regierungschef Sebastian Kurz (ÖVP) hörte zu.