Bei der Wahl am 23. November 1986 hatte die gerade erst gegründete "Grüne Alternative - Liste Freda-Meissner-Blau" die Vier-Prozent-Hürde genommen und acht Nationalratsmandate gewonnen. Seither sind die Grünen durchgehend zumindest in einer der beiden Parlamentskammern vertreten. Zwar flogen sie 2017 bis 2019 aus dem Nationalrat, blieben in dieser Zeit aber im Bundesrat.

Anlässlich des Jubiläums versammelten sich im Nationalrats-Sitzungssaal Parteiurgesteine wie Andreas Wabl, Karel Smolle, Walter Geyer oder Kaspanaze Simma, aber auch frühere Spitzenfrauen und -männer wie Ulrike Lunacek, Ingrid Felipe, Christoph Chorherr und Werner Kogler. Ex-Bundessprecherin Eva Glawischnig hatte krankheitsbedingt abgesagt. Im Unfrieden geschiedene frühere Grüne wie Peter Pilz oder Madeleine Petrovic waren nicht anwesend. Dafür gab es mit Ricarda Lang, früherer Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, einen Stargast aus Deutschland.

Van der Bellen meinte in seiner Rede, es sei "schon ein schönes Gefühl, wieder hier zu sein". Vor 40 Jahren, in einer Zeit von vergifteter Umwelt und sterbenden Wäldern, nach der Besetzung der Hainburger Au und der Atomkatastrophe in Tschernobyl, hätten die Wählerinnen und Wähler entschieden, "so kann es wirklich nicht weitergehen". Der Protest habe den Weg in die Institutionen gefunden, und schlussendlich hätten acht Mandatarinnen und Mandatare mit Freda Meissner-Blau an der Spitze im Parlament Platz genommen, eine Fraktion gebildet und als Grüne erstmals Umwelt, Naturschutz, aber auch Soziales und Gleichstellung in den Mittelpunkt gestellt.

"Es ist die Stärke unserer freien liberalen Demokratie, sie kann sich erneuern, ohne ihre Grundfesten in Frage zu stellen", sagte Van der Bellen. Auch Rückschläge habe es für die Grünen gegeben, erinnerte er an die Abwahl 2017, auf die zwei Jahre später der Wiedereinzug in den Nationalrat folgte. "Das ist auch Demokratie", unterstrich er. Sowohl in der Regierung als auch in der Opposition hätten die Grünen jedenfalls gezeigt, "dass sie beides können".

Auch einen Appell richtete der Präsident an die Grünen: "Bewahren Sie sich die Kraft, unbequeme Fragen zu stellen. Bleiben Sie kritisch, beharrlich, aber bewahren Sie sich auch die Fähigkeit, Brücken zu bauen." Es gehe darum, tragfähige Kompromisse zu suchen. Das Parlament sei der Ort der politischen Auseinandersetzung, in dem auch gestritten werde: "Aber der politische Gegner darf nicht zum Feind werden."

Zuvor hatte Gewessler an Erreichtes erinnert und betont, dass der politische Kompass der Grünen seit 40 Jahren verlässlich ausgerichtet sei: "Eine solidarische Gesellschaft freier Menschen in einer intakten Umwelt, dieser Satz passt noch heute perfekt." Ähnlich wie Van der Bellen beschwor sie den Geist von Offenheit und Freiheit einer liberalen Demokratie: "Wo andere spalten, halten wir zusammen." Sie erinnerte an aktuellen Bedrohungen durch Despoten, Tech-Milliardäre und den Eintritt ins Zeitalter der Klimaextreme. "Diese Welt ändert sich weiter. Wir wollen und wir werden dafür kämpfen, dass sie besser wird."

Lobende Worte gab es vor allem für Gewesslers Vorgänger Kogler, der die Grünen aus dem Tief von 2017 herausgeholt hatte. "Dein Kampfgeist und deine Unermüdlichkeit sind für viele von uns Vorbild", sagte sie. Eine hereingerollte große Geburtstagstorte durfte Kogler gemeinsam mit Gewessler anschneiden - auf 40 Jahre Grüne, aber wohl auch zur Feier seines eigenen 65. Geburtstags, den er just am Freitag beging.