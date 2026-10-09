Was CEOs über Babler, Zeiler und die SPÖ denken

Eine starke SPÖ wäre gut fürs Land. Die Extremen nach rechts und links sind gefährlich – leider haben sie mit ihren vereinfachten Feindbildern Erfolg, auf der einen Seite die Ausländer, auf der anderen Seite die Reichen. Ich kenne Gerhard Zeiler kaum. Alles andere wäre aber besser, als es jetzt ist. Peter Hanke ist etwa in Sachen Wirtschaft ein Highlight, er bringt auch die nötigen Netzwerke mit und wäre vielleicht ein guter Kompromiss zwischen Stadt Wien und Bundes-SPÖ. Dass „Krone“, „Heute“ & Co. deshalb gegen Babler sind, weil er ihnen in der Medienförderung nicht entgegenkommt – das ist linker Spin. So groß wäre die Medienförderung ja nun auch nicht ausgefallen, und Babler ist schon selber schuld an seinem schlechten Standing.