Die Regierung hat bei ihrem überarbeiteten Entwurf vor allem zwei Kritikpunkte aus der Begutachtung aufgegriffen: Bei der zukünftigen unabhängigen Weisungsspitze, die aus drei Personen bestehen soll, ist nun eine neunjährige Amtsdauer vorgesehen. Der erste Entwurf sah eine Bestellung für sechs Jahre vor. Zudem soll es nun keine Offenlegung des Abstimmungsverhaltens gegenüber dem Parlament geben.

Die parlamentarische Einbindung bleibe aber aufrecht, betonte ÖVP-Klubchef Ernst Gödl, "davon können und wollen wir nicht abgehen". Laut Shetty gibt es aber auch eine "Vielzahl an legistischen Änderungen". Nach überwiegender Kritik am Gesetzesentwurf zur geplanten Schaffung der Bundesstaatsanwaltschaft war auch Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) für eine "grundlegende Überarbeitung" eingetreten. Auch die Grünen, auf deren Zustimmung die Koalition nun hofft, sprachen sich für einen Neustart aus.