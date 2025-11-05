Umfrage: Klimawandel spaltet Generationen

Eine Verschiebung von neun Prozentpunkten binnen drei Jahren ist ein „heftiger Unterschied“, merkt Birgit Starmayr zur neuesten trend-Umfrage an, die das Linzer Market-Instituts durchgeführt hat. 2022 hat der trend zuletzt erfragt, ob die Österreicher:innen glauben, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Damals bejahten die Frage 79 Prozent, heute sind es nur mehr 70 Prozent. „Das ist ein Negieren der Situation und steht für ein zunehmendes Verweigerungsdenken“, so Starmayr. Je niedriger der Bildungsgrad, desto eher sehen die Österreicher:innen den Klimawandel als natürliche Veränderung an.