Putin stellt EU-Firmen unter Staatsverwaltung

Russland hat die lokalen Vermögenswerte mehrerer europäischer Unternehmen unter vorübergehende staatliche Verwaltung gestellt. Einem Dekret von Präsident Wladimir Putin zufolge betrifft dies unter anderem den deutschen Verpackungshersteller Menshen. Der Internetseite des Unternehmens zufolge produziert Menshen mit Sitz im Sauerland unter anderem Verschlüsse und Spezialverpackungen und beschäftigt weltweit 1400 Mitarbeiter:innen.

Außerdem stehen auf der russischen Liste der französische Bodenbelagshersteller Tarkett, der schwedische Verpackungsproduzent Sverige International Holdings sowie der niederländische Verpackungshersteller Sonoco. Der Kreml erklärt, die Maßnahme sei eine Reaktion auf die Rolle der EU-Staaten in dem Krieg. Die Entscheidung sei jedoch "umkehrbar". Bereits im vergangenen Monat war die Regierung in Moskau ähnlich gegen den Lebensmittelkonzern Nestle sowie die Einzelhändler Auchan und Metro vorgegangen.