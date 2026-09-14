FT: Planspiele um Lagarde-Nachfolge

Die Eurozone steht vor einer der umfassendsten Führungswechsel in der 28-jährigen Geschichte der europäischen Zentralbank. Laut Financial Times (FT) will man sich noch bis Ende Dezember auf ein „großes Paket” für die drei Top-Positionen – Präsidentschaft, Chef-Ökonom:in und Direktoriumsmitglied – der Notenbank einigen.

Auslöser des Umbruchs ist der erwartete, vorzeitige Rücktritt der EZB-Präsidentin Christine Lagarde - die Französin ist heute, Montag, zu Besuch in Wien. Laut FT könnte Lagarde ihren Rücktritt bereits diesen Oktober auf der Geldpolitischen Sitzung der EZB bekanntgeben. Regulär würde ihre Amstzeit bis Oktober 2027 laufen. Hintergrund: Die EZB-Präsidentin verhandelt seit über einem Jahr mit dem Weltwirtschaftsforum (WEF) über den Vorsitz des Gremiums, das hinter dem jährlichen Davos-Treffen steht. Eine Entscheidung des WEF-Vorstands wird für Oktober oder November erwartet. Parallel zur EZB-Präsidentschaft laufen auch die achtjährigen Amtszeiten von Chefökonom Philip Lane und Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel im kommenden Jahr aus. Die neue Führungsspitze müsse aus „starken Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Profilen” bestehen.