Digitaler Euro als Hoffnungsträger

Bei den heimischen Banken sieht man das naturgemäß etwas anders. „Ich sehe den digitalen Euro kritisch. Auch wenn er geopolitisch vielleicht Sinn macht, sehe ich nicht, welchen Mehrwert er für den Kunden bringen soll“, kritisiert Bankenverbandspräsident Enver Siručić. Insbesondere im Euro-Ausland würde man erst wieder ein anderes Zahlungsmittel benötigen. Außerdem rechnet er zusätzlich mit „massiven Kosten“, will man alle europäischen Zahlungssysteme unter einen Hut bringen. Wie hoch diese für die Banken sein würden, sei aber nicht abschätzbar. Auch Bankenobmann und Raiffeisen-NÖ-Wien-Chef Michael Höllerer kann sich für das Projekt bislang noch nicht erwärmen. „Bisher konnte mir noch niemand den Mehrwert des digitalen Euro erklären.“ Auch die wenigen Gespräche mit Vertretern der Zentralbanken dazu hätten wenig Erhellendes gebracht.

Dafür hat Höllerer im Sommer angedeutet, einen Beitritt zu dem von europäischen Banken gegründeten Payment-­Anbieter Wero zu prüfen: „Das kann eine Alternative zum digitalen Euro sein. Auch weil wir hier mehr Details kennen.“ In drei Ländern ist Wero bereits zwischen Privatpersonen im Einsatz, der Handel soll heuer eingebunden werden. Für Meichenitsch ist das keine adäquate Konkurrenz: „Die privaten Anbieter hatten sehr lange Zeit, etwas auf die Beine zu stellen. Dafür müssten sich Akteure aus 20 Ländern einig sein. Bisher ist das gescheitert. Jetzt ist es Zeit, eine öffentliche Struktur zu schaffen“, findet der OeNB-Mann. Den Einwand, dass die EZB auch schon geraume Zeit an dem Projekt arbeitet, lässt er nicht gelten: „Hier steht zumindest ein konkreter Zeitplan für die technische Vorbereitung“ – der aber auch damit steht und fällt, ob die Banken dabei mitmachen, denn ein nur von den Zentralbanken emittierter digitaler Euro würde vermutlich noch länger dauern.