Der Mann des Jahres 2025: Matthias Winkler

Erstmals war mit dem Hotel Sacher Wien im November ein österreichisches Hotel in die Liste der Top-50-Hotels weltweit gewählt worden. Die trend-Redaktion wählte nun den CEO der Gruppe, zu der auch Hotels in Salzburg und Seefeld, die berühmte Tortenmanufaktur und mehrere Cafès gehören, zum Mann des Jahres.

Winkler hat das Unternehmen mit ruhiger Hand durch die Corona-Jahre geführt, 2024 die 100-Millionen-Euro-Umsatzgrenze übersprungen und dabei 14,3 Millionen Euro Jahresüberschuss erzielt. Er stellt, heißt es in der trend-Begründung, konsequent die rund 800 Mitarbeitenden ins Zentrum seines Wirkens und ist in der Branche ein Vorreiter in Sachen Digitalisierung. „Ich kann weder gut kochen noch Gäste einbuchen", definiert er im Gespräch mit dem trend seine Rolle, „meine Aufgabe ist vielmehr, heute zu entscheiden, was für das Unternehmen morgen notwendig ist."

Was der trend-„Mann des Jahres“ über Luxushotellerie, Society-Events und die Stationen seiner Karriere vom Partyveranstalter über McDonald's und das Finanzministerium bis zum Sportwettenunternehmen Bwin und letztlich Sacher sagt, lesen Sie im großen Porträt.

Außerdem finden Sie in der neuen Ausgabe der trend.EDITION ein Interview mit Wolfgang Schüssel. Der ehemalige Bundeskanzler, der im Sommer seinen 80. Geburtstag feierte, schöpft aus seinem reichhaltigen Erfahrungsschatz und blickt als Elder Statesman auf den aktuellen Politikbetrieb – und das überraschend optimistisch.

Auch sehr spannend: eine Analyse, wie sich die Weltwirtschaft im Jahre 2026 entwickeln wird. Die Aussichten bleiben angesichts der geopolitischen Rahmenbedingungen verhalten, Experten erwarten zudem ein Platzen der KI-Blase.

Und auf 114 Seiten finden Sie die Trends des Jahres 2026 - von europaübergreifenden Themen wie dem Ruf nach digitaler Souveränität bis zu den hiesigen Herausforderungen wie dem dringlich nötigen Ausbau von Stromnetzen und -speichern.

Der neue trend.EDITION ist ab 19. Dezember 2025 erhältlich.

Zur Magazin-Vorschau: Die aktuelle trend. Ausgabe