Johanna Mikl-Leitner hat es als machtbewusste Landeshauptfrau Niederösterreichs generell nicht so mit dem politischen Mitbewerb. Zumal dann, wenn sie diesen nicht zum Machterhalt braucht – wie etwa die Grünen in Sachen Landespolitik.

Dass die ÖVP auf Bundesebene auf die Grünen als kleinen Koalitionspartner zurückgreifen musste, daran hatte sie sich bis vor Kurzem halbwegs gewöhnt. Gelegentliche Koalitionsscharmützel und auch offenen Streit kommentierte sie noch vor Kurzem in einer Runde von türkis-schwarzen und grünen Spitzenpolitikern so: „Das find ich gar nicht schlecht. So kriegen die Leute halt mit, wer von uns für was ist, und das hilft am Ende uns beiden bei unseren Wählern.“

Das, was sich Türkis-Schwarz und Grün dieser Tage an Machtdemonstration, Klagen vor dem EU-Gerichtshof und erstmalig in Österreich auch via Anzeige wegen Amtsmissbrauchs bieten, hat Johanna Mikl-Leitner mit ihrem lockeren Sager wohl nicht gemeint.

In diesem Showdown spielt freilich eine grüne Politikerin eine Hauptrolle, mit der nicht nur aus Sicht von Johanna Mikl-Leitner schon lange nicht gut Kirschen essen war. Leonore Gewessler galt spätestens seit ihrem strikten Nein zum Bau des Lobau-Tunnels 2021 als „schwierigste Ministerin und grüne Politikerin“, so ein ÖVP-Insider. „Jetzt rächt sich, dass wir ihr zu viel haben durchgehen lassen.“