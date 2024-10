Eine Studie, die er kürzlich gemeinsam mit Erste-Stiftung-Boss Andreas Treichl präsentierte, rechnet vor, dass Österreich 13,7 Prozent des BIP für Pensionen ausgibt, deutlich über dem EU-Schnitt. Im Vorjahr waren das 65,5 Milliarden Euro. Mit einem Ausgabenniveau wie Dänemark hätte man 26 Milliarden gespart. „Das sind jedes Jahr enorme Summen, die anderswo fehlen. Die Studie soll Grundlagen liefern für eine faktenbasierte Diskussion“.

Die Idee ist, das jetzige Umlageverfahren auch künftig als Grundlage zu haben, aber ergänzt durch ein kapitalgedecktes System. Löger: „Ich hielte es für sinnvoll, dass der Staat sein Pensionssystem zum Teil dahingehend umstellt. Das ist aber eine politische Entscheidung.“

Daneben brauche es Reformen in der zweiten Säule, also den betrieblichen Pensionskassen. „Die dort nicht zufriedenstellende Performance ist eine Folge der zu eng gefassten Regeln und des Kompromisses mit jenen politischen Kräften, die dieses System ablehnen. Dieselben bringen jetzt das Argument, dass es eh nicht funktioniert. Da ist grundlegendes Umdenken gefordert“.

Für mehr Investitionen in private Pensionsversicherungen, ein Kerngeschäft der Assekuranzen, wünscht sich Löger steuerliche Anreize. Ein gemeinsamer EU-Kapitalmarkt könnte die Performance der Veranlagungen von Staat, Betrieben und Privaten verbessern, glaubt Hartwig Löger. „Derzeit investieren Pensionskassen am meisten in den USA und schwächen damit Europa.“

Zwei standortrelevante Punkte für die To-do-Liste der Regierung ergänzt er noch: „Wir sollten in Österreich endlich einige Zukunftsfelder klar definieren, dort Schwerpunkte setzen und Cluster unter Einbeziehung von Universitäten und Forschungseinrichtungen bilden. Ich denke z. B. an Umwelttechnologie, Infrastruktur oder Medizintechnik.“ Zum Schluss der Dauerbrenner in der Wirtschaft: „Vernünftige Regulierung statt überbordender Strangulierung. Es gibt sehr viele Bereiche, die dringend durchforstet gehören.“