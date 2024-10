Was im neuen Regierungsprogramm stehen muss (VIII)

Dazu kommt eine strategische Herangehensweise an das Thema Energiekosten, bei denen sich Österreich „von einem Billigland zum letzten Winkel Europas“ entwickle. Das Stromkostenausgleichsgesetz (SAG), das eine Kompensation ermögliche, sei in Deutschland der Industrie bis 2030 zugesichert worden – in Österreich war 2023 Schluss. Stichwort: gleiche Wettbewerbschancen. Denn ohne Staat könne die Transformation nicht gelingen: „Wir brauchen umfangreichere Starthilfe in Form von Förderungen und Finanzierungen oder hohen Investitionsfreibeträgen für Dekarbonisierung.“

Es geht ihm also nicht ums Einbunkern in ideologische Schützengräben à la „Staat vs. Privat“. Im Gegenteil, Heinzel hält ein smartes Miteinander für unablässig. Anders als etwa bei der Entwicklung des Corona-Impfstoffs setzen der Staat, die EU, die Regierungen in der Klimakrise aber „nicht auf positive Rahmenbedingungen, sondern auf eine Regelungsflut, die verzögernd, beschränkend, verlangsamend und verunsichernd wirkt – auch auf jene Unternehmen, die die grüne Transformation vorantreiben wollen“.

„Raus aus Gas!“ hält er zwar für richtig, es ist auch die Strategie der Heinzel Holding. Aber bis es tatsächlich so weit ist, müsse man Überbrückungslösungen tolerieren. „Wenn ich wo raus will, muss ich auch wissen, wo ich rein will. Sind das Ersatzbrennstoffe? Ist es Biogas? Da fehlt die klare Standortstrategie.“

Genauso verhält es sich mit dem geopolitischen Schlachtruf „Raus aus Russengas!“ Die Gas-Pipeline West-Austria-Gasleitung (WAG) von Bayern nach Oberösterreich, die den Transport von Gas etwa von westlichen Flüssiggashäfen in den Osten erleichtern soll, sei wohl erst in zwei Jahren fertig, davor müsse man mit dem Bestehenden auskommen. „Wir können im Osten nicht abbrechen, solange im Westen die Leitungen noch nicht fertig sind.“