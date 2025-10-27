Trend Logo
Umfragevideo: Mehrheit für Vermögenssteuer

Politik
Die große trend-Umfrage: Die Mehrheit der Österreicher:innen befürwortet eine Vermögenssteuer. Superreiche und Großkonzerne sollten höher besteuert werden.

Bis zum Jahr 2029 können sich heimische Superreiche halbwegs sicher fühlen. Davor wird ihr Vermögen jedenfalls nicht höher besteuert, besänftigt Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ). Im Regierungsprogramm von ÖVP, SPÖ und Neos ist die Umverteilungssteuer nicht erwähnt – obwohl der Finanzminister sie sinnvoll findet. Die Mehrheit der Österreicher:innen stimmt ihm zu, wie die neueste Erhebung des Linzer MarketInstituts zeigt.

trend-Redakteurin Paula-Marie Pucker präsentiert die Umfrageergebnisse.

