Politik Backstage Podcast (XIV): Die Entzauberung des roten Robin Hood

Dank KI-generierte Stimme erzählt Ihnen trend-Kolumnist Josef Votzi jede Woche im Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik.

Diese Woche analysiert Josef Votzi, wie die XXL-Ansagen von Andreas Babler in Sachen „Mietpreisdeckel” von Türkis und Pink klein gewaschen wurden. Und warum Medienminister Babler aus dem Erbe seiner türkisen Vorgängerin Susanne Raab nun neue Zores drohen könnten.