Politik Backstage Podcast (XII): Alles Deckel oder was?

Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger adressieren die Sorgenkinder Konjunktur und Inflation.©APA/Hans Klaus Techt
In der neuen Folge des Podcasts zu Politik Backstage erzählt trend-Kolumnist Josef Votzi, wie die Dreierkoalition sich mit einem Last-Minute-Deal in die Herbstsaison retten will. Und warum es in Sachen Wirtschaftsturbo nur für Goodwill-Signale reicht.
Jede Woche erzählt Ihnen die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi im neuen Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik.
Diese Woche analysiert Josef Votzi in seinem Podcast, welche nächste Riesenhürde auf die Dreierkoalition schon wartet: Bis Jahresende braucht es neue finanzielle Daumenschrauben für die mächtigen Landesfürsten.