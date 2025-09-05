Politik Backstage Podcast (XII): Alles Deckel oder was?

Jede Woche erzählt Ihnen die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi im neuen Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik.

Diese Woche analysiert Josef Votzi in seinem Podcast, welche nächste Riesenhürde auf die Dreierkoalition schon wartet: Bis Jahresende braucht es neue finanzielle Daumenschrauben für die mächtigen Landesfürsten.