Zurich stößt mit Beazley-Kaufangebot erneut auf Widerstand

Damit stößt Zurich beim Beazley-Verwaltungsrat zum zweiten Mal auf Widerstand. Dieser hatte bereits ein erstes, nicht öffentlich gemachtes Angebot in Höhe von 1.230 Pence als zu tief bewertet.

Die Zurich will das Geschäft mit Spezialversicherungen in Bereichen wie Infrastruktur, erneuerbare Energien oder Cyber ausbauen und sieht den Zukauf von Beazley als weiteren Schritt dazu. Das derzeitige Angebot an die Beazley-Aktionäre hat einen Gesamtwert von knapp 7,8 Milliarden Pfund (gut 8,9 Mrd. Euro).