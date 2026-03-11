UBS will Schutz vor Holocaust-Klagen

Der Antrag erfolgte, nachdem eine 2020 von der Credit Suisse selbst in Auftrag gegebene Untersuchung weitere Verbindungen der Bank zu den Nationalsozialisten aufgedeckt hatte. Darunter waren 890 Konten mit möglichen Nazi-Verbindungen. Das Simon Wiesenthal Center widersprach dem Antrag der UBS. Eine Anwältin des Centers warf der UBS vor, die Meinungsfreiheit zu verletzen und den Vergleich nachträglich ausweiten zu wollen. Die UBS hatte die Credit Suisse 2023 im Rahmen einer von der Schweizer Regierung arrangierten Rettungsaktion übernommen. Aus dem Vergleich von 1999 waren mehr als 458.000 Opfer des Nationalsozialismus und ihre Familien entschädigt worden.