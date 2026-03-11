Uniper 2025 mit massivem Gewinneinbruch

© APA/APA/dpa/Federico Gambarini home Aktuell Nachrichtenfeed

Der in der Energiekrise 2022 verstaatlichte deutsche Versorger Uniper erwartet nach Einbußen im vergangenen Geschäftsjahr für 2026 eine stabilere Entwicklung und kehrt zu einer Dividendenzahlung zurück. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei 2025 von 2,612 auf 1,097 Mrd. Euro geschrumpft, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Ursache hierfür sei unter anderem ein Rückgang der Ergebnisbeiträge aus Absicherungsgeschäften gewesen.

