Henkel 2025 mit weniger Umsatz und Gewinn

2025 hatte Henkel auch durch negative Wechselkurseffekte einen Umsatzrückgang gegenüber dem Jahr davor von 21,6 auf 20,5 Mrd. Euro verzeichnet, die bereinigte EBIT-Marge erhöhte sich um 50 Basispunkte auf 14,8 Prozent. Das bereinigte betriebliche Ergebnis (bereinigtes EBIT) lag dagegen aufgrund deutlich negativer Wechselkurseffekte mit 3 Mrd. Euro unter dem Vorjahresniveau.

Die Dividende für 2025 soll von 2,04 auf 2,07 Euro je Vorzugsaktie steigen - das entspricht einem Plus von 1,5 Prozent.

Im laufenden Jahr werde der organische Umsatz zwischen 1 und 3 Prozent zulegen - "auch wenn der Start in das Jahr voraussichtlich etwas verhaltener ausfallen wird", stellte Knobel in Aussicht. Die bereinigte Umsatzrendite (EBIT-Marge) werde in einer Bandbreite von 14,5 bis 16 Prozent liegen, nach rund 14,8 Prozent im Vorjahr.