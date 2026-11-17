Im Vormonat war der Indikator gefallen, nachdem er zuvor fünf Monate in Folge gestiegen war. Vor Ausbruch des Iran-Kriegs hatten die Konjunkturerwartungen im Februar bei plus 58,3 Punkten gelegen und waren dann mehrere Monate in den negativen Bereich abgetaucht.

"Die deutsche Konjunktur setzt ihren Erholungspfad fort, dieser bleibt jedoch verhalten", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach die Ergebnisse der Umfrage. Gestützt werde der Aufschwung durch steigende Aufträge in der Industrie sowie gesunkene Ölpreise. "Die Erholung wird bislang vor allem von staatlichen Ausgaben getragen, allerdings wächst zugleich die Sorge um die Tragfähigkeit der Staatsschulden."

Die immer noch schwache Bewertung der aktuellen Lage durch die Finanzexperten hat sich weniger deutlich verbessert. Der entsprechende Indikator stieg im November um 2,7 Punkte auf minus 33,2 Punkte. Ökonomen hatten mit minus 35,3 Punkten gerechnet.