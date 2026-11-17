Ollin wurde 2023 gegründet und ist auf die Behandlung schwerer Netzhauterkrankungen spezialisiert, die zum Verlust der Sehkraft führen können. Der wichtigste Medikamentenkandidat des Unternehmens ist der Antikörper OLN324.

Um die zulassungsrelevante klinische Phase-3-Studie für das Mittel zu finanzieren, schloss Johnson & Johnson eine gesonderte Vereinbarung mit dem Investor Blackstone Life Sciences. Dieser stellt 750 Mio. Dollar zur Verfügung und erhält im Gegenzug bei einer Zulassung erfolgsabhängige Zahlungen sowie Lizenzgebühren im einstelligen Prozentbereich.