Für 2028 wird dann wieder ein Rückgang des Wachstums auf 2,6 Prozent prognostiziert. Die konjunkturelle Entwicklung ist zunehmend anfällig für Abschwünge an den Finanzmärkten, teilte Swiss Re mit. Sie stütze sich auf immer weniger Sektoren, darunter KI-Investitionen. Gleichzeitig würden die Konsumausgaben, insbesondere in den USA, immer mehr durch Vermögensgewinne an den Finanzmärkten statt durch einen starken Beschäftigungsaufbau getragen.

Swiss-Re-Chefökonom Jérôme Jean Haegeli sagte, eine stärkere wirtschaftliche Dynamik bedeute nicht zwangsläufig eine größere Widerstandsfähigkeit. Die Vorteile von KI-Investitionen konzentrierten sich weiterhin auf eine relativ kleine Anzahl von Branchen, heißt es in dem Bericht. Zwar gebe es erste Anzeichen für eine höhere Produktivität, doch müsse sich erst noch zeigen, wie schnell sich diese Fortschritte auf andere Unternehmen ausweiten und zu höheren Einkommen sowie einem breiteren Aufschwung führen könnten. "Der eigentliche Test ist, ob sich KI-Investitionen in breiteren Produktivitätsgewinnen niederschlagen, bevor der Refinanzierungsdruck zunimmt. Dieselben Kräfte, die den heutigen Aufschwung antreiben, könnten auch den nächsten Abschwung verstärken", sagte Haegeli.

Die weltweiten Prämien in der Schaden- und Unfallversicherung dürften den Prognosen zufolge 2027 real um 1,0 Prozent und 2028 um 2,0 Prozent wachsen. Damit zieht das Wachstum nach einem für 2026 erwarteten Plus von 0,5 Prozent wieder an. Für die Lebensversicherung wird in den Jahren 2027 und 2028 ein jährlicher Prämienanstieg von 2,1 Prozent erwartet, gestützt durch eine alternde Bevölkerung, steigende Ersparnisse für die Altersvorsorge und höhere Zinsen.