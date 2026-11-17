Dies entspricht einem Aufschlag von 21,3 Prozent gegenüber dem Schlusskurs der Avio-Aktie vom Montag und von 29,6 Prozent gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs des Vormonats.

Nach Angaben von Iceye würde eine Integration die Kapazitäten von Avio mit den Aktivitäten des finnischen Unternehmens in den Bereichen Satellitenproduktion, Management und Nachrichtendienste zusammenführen. Dadurch würde Iceye der steigenden Kundennachfrage gerecht werden und sein Angebot ausbauen.

Die aus der Integration hervorgehende Gruppe wäre vertikal integriert und würde Satellitenproduktion, Raketenstarts und Missionsmanagement unter einem Dach vereinen, heißt es. Diese Integration würde Regierungen nach Darstellung von Iceye mehr Sicherheit hinsichtlich der Inbetriebnahme ihrer Systeme und der Kontinuität der Lieferketten bieten. Zudem würde die Transaktion bestehende europäische Raumfahrtprogramme unterstützen und die Zusammenarbeit mit Industriepartnern in den Bereichen Trägerraketen, Antriebssysteme und Missionssysteme stärken.