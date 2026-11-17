Giredestrant wird neu unter dem Markennamen Wilserdly auf dem US-Markt "für einen Listenpreis von 22.500 US-Dollar pro Monat" (knapp 20.500 Euro) angeboten, wie der Konzern auf Anfrage durch die Nachrichtenagentur AWP mitteilte. "Dieser Preis entspricht dem Listenpreis des Medikaments und nicht unbedingt dem Betrag, den einzelne Patienten tatsächlich zahlen müssen", schränkt der Konzern ein.

Der Listenpreis eines Medikaments spiegle nicht die endgültigen Kosten für den Patienten wider, da Zwischenhändler im System, wie beispielsweise Pharmacy Benefit Manager (PBMs) und Versicherer, sowie Rabatte und Preisnachlässe im Rahmen staatlicher Programme oft erheblichen Einfluss darauf haben, wie viel ein Patient letztendlich zahle, schreibt der Konzern in der Stellungnahme weiter.

Damit liegt der Preis vom Roche-Mittel in etwa auf dem gleichen Niveau wie das bereits zugelassene Inluriyo (Imlunestrant) von Eli Lilly, aber etwas tiefer als der von Etcamah (Camizestrant) von Astrazeneca, hebt der zuständige RBC-Analyst in seinem Kommentar hervor.

Der orale Östrogenrezeptor-Antagonist von Roche ist für Erwachsene mit Östrogenrezeptor-positivem, HER2-negativem, ESR1-mutiertem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs gedacht, wie die FDA am Montagabend mitteilte.

Die Mutation muss laut den Angaben mit einem von der FDA zugelassenen Test nachgewiesen sein. Die Erkrankung muss zudem während oder nach einer endokrinen adjuvanten Therapie wiedergekehrt sein oder unter mindestens einer endokrinen Therapie im metastasierten Stadium fortgeschritten sein.

Zugleich ließ die Behörde den Test FoundationOne Liquid CDx als Companion Diagnostic zu. Er weise per Blutprobe ESR1-Mutationen nach, um Patientinnen und Patienten für die Behandlung zu identifizieren.

Wie Roche in dem Statement schreibt, erwartet der Konzern von der bevorstehenden Markteinführung bereits im kommenden Jahr einen Umsatzbeitrag, da 2027 das erste volle Jahr von Wilserdly auf dem Markt sein werde. "Der aktuelle Konsens der Analysten schätzt den Umsatz auf 500 bis 600 Millionen US-Dollar, was unseren Erwartungen entspricht."

Allerdings steht der Zulassungsentscheid für die viel größere Patientengruppe noch aus. Hier hat sich die FDA eine Frist bis zum 30. November gesetzt. Dabei handelt sich um Brustkrebs in einem frühen Stadium, nach Operationen.

Für Roche stellt Giredestrant einen wichtigen Meilenstein dar. Der Konzern selbst traut dem Mittel Spitzenumsätze von mehr als 3 Milliarden Franken zu, einige Analysten halten sogar zweistellige Milliardensummen für denkbar - vorausgesetzt auch die zweite Indikation erhält grünes Licht.

Giredestrant ist ein sogenannter SERD, ein selektiver Östrogenrezeptor-Degrader, der nächsten Generation, der den Östrogenrezeptor nicht nur blockiert, sondern gezielt abbaut und damit den hormonellen Wachstumssignalweg von Brustkrebszellen direkt unterbindet. Besonders vielversprechend ist seine Wirksamkeit auch bei ESR1-mutierten Tumoren, die gegenüber herkömmlichen Hormontherapien häufig resistent geworden sind.