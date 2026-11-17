Saueressig ist den Angaben zufolge seit 2019 Mitglied des Vorstands der SAP und verantwortet dort als Chief Customer Officer die Kundenbeziehungen. Achim Weiß sitzt seit 2017 im Ionos-Vorstand und führt das Unternehmen seit 2018. Er soll in den Aufsichtsrat der Ionos Group SE wechseln.