Zementkonzern Holcim expandiert mit Übernahme in Peru

Die Übernahme der Firma mit rund 2.000 Mitarbeitern solle sich bereits im ersten Jahr positiv auf den Gewinn je Aktie auswirken, hieß es weiter. Cementos Pacasmayo sei an den Börsen in Lima und New York notiert und rechne für 2025 mit einem Nettoumsatz von 630 Mio. Dollar und einer EBITDA-Marge von 28 Prozent. Holcim erwarte aus der Übernahme ab dem dritten Jahr Synergien von rund 40 Mio. Dollar (34 Mio. Euro) auf Stufe des operativen Ergebnisses (EBITDA).

Holcim war vor einem Jahr in den peruanischen Markt eingetreten. Damals erwarb der Konzern den Zement- und Industriemineralienhersteller Comacsa, den Zement- und Transportbetonhersteller Mixercon sowie Compañía Minera Luren, einen Hersteller von Wandlösungen.