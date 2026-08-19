Wolford-Betriebsergebnis bleibt auch im 1. Halbjahr 2026 rot

Die Zahlen im ersten Halbjahr 2026 bestätigten die kontinuierlichen Fortschritte bei der Restrukturierung von Wolford, hieß es. Die umgesetzten Maßnahmen zeigten positive Auswirkungen. Das Management überwache weiterhin eng die Liquidität, die operative Entwicklung und den Finanzierungsbedarf, wurde von Wolford betont. In der Beurteilung hinsichtlich des Weiterbestands von Wolford seien die Abhängigkeit des Konzerns von der Aktionärsunterstützung sowie von anderen Finanzierungsquellen berücksichtigt worden. Das Restrukturierungsprogramm werde so lange fortgesetzt, bis nachhaltige Profitabilität erreicht sei.