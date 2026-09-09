Agrana will Aromahersteller esarom übernehmen

Die Agrana Beteiligungs-AG will laut Aussendung 100 Prozent der Anteile an der esarom gmbh sowie der esarom holding gmbh, beide mit Sitz in Oberrohrbach, übernehmen. Damit verfolge Agrana die weitere Umsetzung ihrer strategischen Wachstumsziele im Geschäftsbereich Food & Beverage Solutions sowie die Erweiterung ihrer Kompetenzen bei Aromen und Getränkelösungen, hieß es.

esarom entwickle und produziere unter anderem Aromen, Grundstoffe, Pulver Emulsionen, funktionale Mischungen und Stabilisatoren für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Das Unternehmen betreibe zwei Produktionsstandorte in Österreich, beschäftige knapp 400 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 rund 112 Millionen Euro an Umsatzerlösen.