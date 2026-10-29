Volkswirte hatten im Schnitt mit 97,5 Punkten gerechnet. Der Vormonatswert wurde um 0,4 auf 97,5 Punkte nach unten revidiert.

Der Stimmungsdämpfer geht auf einen Rückgang des Konsumklimas zurück. Aber auch im Dienstleistungssektor, dem Einzelhandel und der Bauwirtschaft verschlechterte sich die Stimmung. Nur der Indikator für die Industrie verbesserte sich.