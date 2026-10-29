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Wirtschaftsstimmung in Eurozone trübt sich erneut ein

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Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,6 auf 96,9 Punkte
 © AFP, ANDRE PAIN, Apa
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Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Oktober erneut eingetrübt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Punkte auf 96,9 Punkte, wie die Europäische Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Der Stimmungsindikator fällt damit wieder tiefer unter den langfristigen Durchschnitt von 100 Zählern.

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Volkswirte hatten im Schnitt mit 97,5 Punkten gerechnet. Der Vormonatswert wurde um 0,4 auf 97,5 Punkte nach unten revidiert.

Der Stimmungsdämpfer geht auf einen Rückgang des Konsumklimas zurück. Aber auch im Dienstleistungssektor, dem Einzelhandel und der Bauwirtschaft verschlechterte sich die Stimmung. Nur der Indikator für die Industrie verbesserte sich.

FRANKFURT - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/AFP/ANDRE PAIN

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