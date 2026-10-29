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TotalEnergies verdoppelte dank hoher Ölpreise den Gewinn

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Ölkonzern erzielte im 3. Quartal Überschuss von fast 8,4 Mrd. Dollar
 © AFP, SAMEER AL-DOUMY, Apa
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Die wegen des Kriegs der USA gegen den Iran stark gestiegenen Ölpreise lassen die Kassen des französischen Ölkonzerns TotalEnergies weiter klingeln. Der Nettogewinn schnellte im dritten Quartal allein gegenüber dem Vorquartal um gut die Hälfte auf fast 8,4 Milliarden Dollar (7,55 Mrd. Euro) hinauf, wie der Konkurrent von Shell und ExxonMobil am Donnerstag mitteilte. Im Jahresvergleich hat sich der Überschuss damit deutlich mehr als verdoppelt.

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Die USA und Israel hatten den Iran Ende Februar 2026 angegriffen. Seither ging es für die Ölpreise deutlich nach oben, auch weil der Tankerverkehr durch die Straße von Hormuz gestört ist. Diese Meerenge ist ein Öltransport-Nadelöhr. Die stark gestiegenen Öl- und Benzinpreise sowie die hohen Gewinne der Ölkonzerne sorgen für politische Diskussionen. In Deutschland etwa mehren sich die Stimmen nach einem Spritpreisdeckel statt des Tankrabatts.

Derweil will TotalEnergies dank der sprudelnden Gewinne im Schlussquartal sowie im ersten Viertel des kommenden Jahres eigene Aktien um 2,5 Mrd. Dollar zurückkaufen.

GENECH - FRANKREICH: FOTO: APA/APA/AFP/SAMEER AL-DOUMY

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