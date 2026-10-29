Die USA und Israel hatten den Iran Ende Februar 2026 angegriffen. Seither ging es für die Ölpreise deutlich nach oben, auch weil der Tankerverkehr durch die Straße von Hormuz gestört ist. Diese Meerenge ist ein Öltransport-Nadelöhr. Die stark gestiegenen Öl- und Benzinpreise sowie die hohen Gewinne der Ölkonzerne sorgen für politische Diskussionen. In Deutschland etwa mehren sich die Stimmen nach einem Spritpreisdeckel statt des Tankrabatts.

Derweil will TotalEnergies dank der sprudelnden Gewinne im Schlussquartal sowie im ersten Viertel des kommenden Jahres eigene Aktien um 2,5 Mrd. Dollar zurückkaufen.