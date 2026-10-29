Dennoch fiel das Umsatzwachstum geringer aus als im ersten Halbjahr. Dies dürfte kaum ausreichen, um Investoren zu beruhigen, die angesichts des intensiven Wettbewerbs durch eine Welle chinesischer Anbieter auf den Kernmärkten von Renault besorgt sind.

Der Absatz war im dritten Quartal rückläufig: Mit 497.799 verkauften Fahrzeugen verfehlte Renault den Vorjahreswert um 6 Prozent. Während das Unternehmen eine starke Nachfrage nach Elektrofahrzeugen - etwa dem elektrischen Renault 5 - meldete, wies der Vorstand zugleich auf den zunehmenden Wettbewerbsdruck hin. Finanzchef Duncan Minto sprach von einem "spürbaren Druck durch chinesische Marken in Europa", der auch die Billigmarke Dacia treffe.

Die Sorgen der Anlegerinnen und Anleger über den zunehmenden Wettbewerb spiegeln sich im Aktienkurs wider, der in diesem Jahr bereits um mehr als ein Viertel eingebüßt hat. Für das Gesamtjahr bestätigte Minto sein Ziel für die operative Marge, die bei rund 5,5 Prozent des Umsatzes liegen soll.