Wirtschaftsstimmung in Eurozone im Jänner aufgehellt

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Jänner aufgehellt und den besten Wert seit drei Jahren erreicht. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) stieg im Vergleich zum Vormonat um 2,2 Punkte auf 99,4 Punkte, wie die Europäische Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Dies ist der höchste Stand seit Jänner 2023. Volkswirte hatten mit 97,1 Punkten gerechnet.

