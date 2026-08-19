Wiener Börse startet etwas schwächer - ATX minus 0,2 Prozent

Aktien des Flughafen Wien stiegen nach Meldung von Ergebnissen um 3,6 Prozent. Der Flughafen-Betreiber hat im ersten Halbjahr 2026 seinen Nettogewinn 7,0 Prozent auf 123,2 Mio. Euro gesteigert. Als Gründe dafür werden Kostendisziplin und ein starkes Auslandsgeschäft angegeben, das den Passagierrückgang am Standort Wien ausgeglichen habe. Der Umsatz stagnierte hingegen mit einem Plus von 0,9 Prozent bei 529,3 Mio. Euro.

Die gemeldeten Zweitquartalszahlen des Airport-Betreibers hatten den Analysten der Erste Group zufolge die Markterwartungen übertroffen. Positiv werten die Experten zudem, dass das Unternehmen trotz des schwierigen geopolitischen Umfelds seine Jahresprognose angehoben hat.

FACC-Aktien verloren hingegen nach ihrer Zahlenvorlage 2,9 Prozent. Der Luftfahrtzulieferer steigerte seinen Umsatz im ersten Halbjahr um 8,6 Prozent auf 526 Mio. Euro, während das operative Ergebnis (EBIT) um 38 Prozent auf 25,3 Mio. Euro zulegte. Die Zahlen lagen laut den Erste-Analysten im Rahmen der Erwartungen. Auch bei der FACC werten die Analysten die gemeldete Verbesserung des Geschäftsausblicks aber positiv.

Aktien der Steyr Motors reagierten nur moderat auf die Meldung eines Halbjahresverlusts und verloren 1,2 Prozent. Die Titel haben allerdings schon zu Wochenbeginn nach einer Gewinnwarnung des Unternehmens kräftig verloren.

Insgesamt hielten sich die meisten Kursbewegungen in engen Grenzen. Gesucht waren trotz negativer internationaler Vorgaben für Halbleiterwerte die Aktien von AT&S und legten 2,2 Prozent zu. Schwach zeigten sich die Titel der Bajaj Mobility und verloren 3,6 Prozent.

BAWAG-Aktien notierten nach einer Kurszielerhöhung 0,2 Prozent im Minus bei 176,30 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktie von 145 auf 190 Euro angehoben und ihre Empfehlung "hold" bestätigt.

Wichtige US-Konjunkturdaten werden am Nachmittag nicht erwartet. Mögliche Impulse für die Märkte könnte aber die nach Börsenschluss anstehende Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle zur vergangenen Zinsentscheidung der US-Notenbank liefern. Die sogenannten "Minutes" könnten Aufschluss über die Diskussionen innerhalb des Offenmarktausschusses der Notenbank liefern, schreiben die Analysten der Helaba.