US-Börsen zur Eröffnung mit Verlusten erwartet

Gut eine Stunde vor Handelsbeginn sieht der Broker IG den mit Standardwerten bestückten Dow Jones Industrial am Mittwoch 0,7 Prozent niedriger bei 52.418 Punkten. Die Indikation für den technologielastigen Nasdaq 100 lag 0,6 Prozent im Minus bei 29.337 Zählern.

Die Ölpreise haben angesichts neuer gegenseitiger Angriffe am Persischen Golf weiter zugelegt. Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee kostete erstmals seit Juli wieder mehr als 100 US-Dollar.

"Ölpreise von 100 Dollar pro Barrel rücken den Inflationsdruck wieder in den Mittelpunkt", so Joachim Klement von Panmure Liberum. "In diesem Umfeld und angesichts fehlender Forward Guidance der Fed werden die Entscheidung der EZB und die Äußerungen von Christine Lagarde am Donnerstag an Bedeutung gewinnen."

Der jüngste Ölpreisanstieg kommt wenige Tage vor der Veröffentlichung von US-Inflationsdaten am Freitag, die als entscheidend dafür angesehen werden, ob die US-Notenbank in der kommenden Woche ihre Zinsen anheben wird.

Von den gestiegenen Ölpreisen profitierten die Aktien der US-Ölkonzerne. So legten die Papiere von Exxon Mobil und Chevron im vorbörslichen US-Handel um bis zu 1,0 Prozent zu.

Aktien von Casey's fielen vor der Startglocke zuletzt um 12 Prozent. Die Quartalszahlen des Betreibers von Mischwaren-Geschäften blieben hinter den Erwartungen zurück. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2026/27 wurde bestätigt.

Die Aktien von Rocket Lab stiegen um 2,1 Prozent. Das Raumfahrt-Unternehmen hatte eine neue Solarzelle vorgestellt, die für den Einsatz im Weltraum entwickelt wurde und die Abhängigkeit von bestimmten Materialien verringere.