Wiener Börse notiert schwächer - ATX verliert 0,55 Prozent

Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent kletterte erstmals seit dem Juli wieder über die Marke von 100 US-Dollar. Dadurch wurden die Sorgen vor einer weiter anziehenden Inflation gestärkt. Zudem lieferte die Wall Street am Vorabend negative Vorgaben.

Heute stehen keine wichtigen Datenveröffentlichungen oder Ereignisse auf dem Programm, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Erst am Donnerstag werde es mit der Ratssitzung der Europäischen Zentralbank interessant. Marktteilnehmer rechnen fest mit einer Leitzinserhöhung. Auch die Experten von der Helaba gehen von einer Anhebung um 25 Basispunkte aus, da sich in letzter Zeit viele EZB Vertreter in diese Richtung geäußert haben. Es wird befürchtet, dass die Inflation bei dem aktuellen Leitzinsniveau nicht auf das angestrebte Ziel zurückkehren wird, hieß es weiter.

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene noch eine sehr dünne Meldungslage vor. Verkaufsdruck gab es bei den schwer gewichteten Bankenwerten zu sehen. Die BAWAG-Tiel rutschten 2,1 Prozent tiefer und die Papiere der Erste Group verbilligten sich um 1,9 Prozent. Bei der Raiffeisen Bank International mussten die Aktionäre ein Minus von 0,8 Prozent verbuchen.

Aufwärts ging es hingegen für die Aktie der Energieversorger. Die Verbund-Anteilsscheine gewannen 1,9 Prozent und EVN-Papiere streiften ein Plus von 0,9 Prozent ein.