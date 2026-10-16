Am Vortag hatten KI-Aktien teils kräftig nachgegeben, während Anleger ihre Portfolios zugunsten defensiver Sektoren umschichteten. Dies hatte auch den zyklisch geprägten österreichischen Aktienmarkt spürbar belastet. Grund der teilweise KI-Kurseinbrüche waren Ängste mancher Anleger, dass sich die milliardenschweren Investitionen der KI-Konzerne womöglich nicht auszahlen könnten.

An den US-Börsen hatte sich die Stimmung am Donnerstag im Handelsverlauf dann aber aufgehellt und in Asien nutzten die Anleger vor dem Wochenende die jüngste Tech-Schwäche zum Kauf. In Europa blieb die Kauflaune im Technologiesektor jedoch verhalten.

Am heimischen Markt blieb die Nachrichtenlage bis dato ruhig und die Entwicklung der Einzelwerte unspektakulär. AT&S zeigten sich nach den satten Vortagesverlusten stabil. Moderate Zuwächse gab es in den meisten Branchen, darunter den Bank- und Industrieaktien.

Unter den Nebenwerten legten Steyr Motors um über vier Prozent zu. Der Motorenhersteller hatte eine Kooperation mit dem deutschen Drohnenspezialisten Avilus bekanntgegeben.