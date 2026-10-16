Am Vortag hatten hohe Verluste von KI-Aktien zwar auch in Europa auf die Stimmung der Anleger gedrückt. Grund der teils heftigen KI-Kurseinbrüche waren Ängste mancher Anleger, dass sich die milliardenschweren Investitionen der KI-Konzerne womöglich nicht auszahlen könnten. An den US-Börsen hatte sich die Stimmung am Donnerstag im Handelsverlauf dann aber aufgehellt und in Asien nutzten die Anleger vor dem Wochenende die jüngste Tech-Schwäche zum Kauf. In Europa blieb die Kauflaune im Technologiesektor jedoch weiterhin verhalten.

Dass sich der Chef der US-Notenbank Fed, Kevin Warsh, in einer Rede aber nicht spezifisch zur Geldpolitik äußerte, ließ die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung noch im Oktober aus Marktsicht wieder deutlich sinken. Zum Thema Künstliche Intelligenz sagte Warsh, dass Investitionen in diesen Bereich die US-Wirtschaft stark unterstützten. "Kevin Warsh gibt den Börsen den Optimismus zurück", sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Kommentare zur Künstlichen Intelligenz ließen die KI-Sorgen der Anleger zumindest temporär schwinden.

Gesucht waren im frühen Handel Rüstungswerte. An der Spitze des Euro-Stoxx legten Rheinmetall gut vier Prozent zu. Anlass zu der jüngsten Erholung könnten die zuletzt gestiegenen Spannungen zwischen den USA und der Ukraine sein. Gesucht waren zudem Medien- und Automobilaktien.

Schneider Electric fielen dagegen um 1,8 Prozent, obwohl der Elektrotechnikkonzern mit Verweis auf den Rechenzentrenboom seinen Jahresausblick angehoben hatte. Der Elektrotechnikkonzern sei stark gewachsen, schrieb JPMorgan-Analyst Phil Buller. Die Erhöhung der Jahresziele stehe jedoch weitgehend im Einklang mit den Markterwartungen.