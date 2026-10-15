Nvidia-CEO Jensen Huang sagte, er glaube nicht, dass der tief mit Nvidia verflochtene Anbieter von KI-Cloud-Computing-Diensten eine Finanzspritze von seinem Unternehmen benötigen werde.

Für den technologielastigen Nasdaq Composite ging es um 0,08 Prozent auf 26.713,03 Einheiten hinauf. Anfänglich hatte er Verluste von über ein Prozent verbucht. Der marktbreite S&P-500 legte um 0,33 Prozent auf 7.744,06 Punkte zu. Der Dow Jones gewann 1,08 Prozent auf 52.177,69 Punkte.

Der jüngste Ausverkauf bei Aktien aus dem Technologiesektor habe für Kapitalzuflüsse in den Markt für US-Staatsanleihen als sicherer Hafen gesorgt und so die Renditen nach unten gedrückt, sagte Finanzanalyst Vail Hartman von BMO Capital Markets, der Investmentbanking-Sparte der Bank of Montreal. Niedrigere Renditen lassen Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen attraktiver erscheinen.

Unter den besten Werten im Dow zogen die Aktien des Sportartikelherstellers Nike um 5,2 Prozent und die des Baumarktkonzerns Home Depot um 4,3 Prozent an. "Nach einer starken Kursentwicklung bei KI-Aktien in den vergangenen Monaten sind Value-Titel mittlerweile viel zu günstig geworden, während Tech-Aktien angesichts des KI-Booms ziemlich teuer geworden sind", sagte Brian Frank, Präsident und Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Frank Funds.

Im Technologiesektor erholten sich insbesondere die Aktien von Coreweave und gewannen fast sechs Prozent. Sie waren zur Wochenmitte um 15,5 Prozent eingebrochen. Denn die Anleihen des Anbieters von KI-Cloud-Computing-Diensten waren auf ein Niveau abgesackt, das in der Regel auf finanzielle Schwierigkeiten hindeutet. Dies hatte die Diskussion um Finanzierungsrisiken im Zusammenhang mit dem fremdkapitalfinanzierten Aufbau der KI-Infrastruktur entflammt und so den Sektor zusätzlich belastet.

Einige Aktien aus der Branche der Chip- und Speicherhersteller hingegen erlitten erneut Einbußen. So fielen die Papiere von AMD, Intel, Seagate, Lam Research und Applied Materials um bis zu 3,7 Prozent. Diese Aktien hatten zuletzt stark von der Hoffnung auf sprudelnde Geschäfte rund um KI profitiert.

Am Markt wurde auch als Belastung auf einen Artikel in der "Financial Times" verwiesen. Demnach deuteten die Geschäftszahlen von Anthropic zum dritten Quartal darauf hin, dass sich das Wachstumstempo des KI-Unternehmens verlangsamt hat, hieß es unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Rocket Lab knickten um 6,6 Prozent ein. Das Raumfahrtunternehmen hatte den Start seiner leistungsstärkeren Neutron-Rakete erneut verschoben und den Erstflug des Trägers auf das Jahr 2027 verlegt.