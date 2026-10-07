Die Wall Street hatte am Vorabend hingegen positive Vorgaben geliefert, mit neuen Rekordhochs an der Nasdaq und beim S&P. An den asiatischen Aktienmärkten gab es jedoch mehrheitlich Kursabschläge zu sehen.

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene noch einer sehr dünne Meldungslage vor. Bei den schwergewichteten Aktien gab es starke Kursverluste zu sehen und dies lastete auf dem ATX. Die Aktionäre der Erste Group mussten ein Minus in Höhe von 2,4 Prozent verbuchen. BAWAG-Titel verbilligten sich um 2,6 Prozent und Raiffeisen Bank International fielen um 1,8 Prozent.

Unter den weiteren Schwergewichten büßten Andritz 3,3 Prozent ein. voestalpine schwächten sich um 1,9 Prozent ab. Klar zulegen konnten hingegen die OMV-Papiere mit plus 1,4 Prozent.