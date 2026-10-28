Vielmehr standen zahlreiche europäische Unternehmen mit ihren Quartalsberichten im Blick und sorgten für teils starke Kursausschläge. Die allgemeine Stimmung prägten sie jedoch nicht. Diese ist eher vorsichtig bis zurückhaltend vor der an diesem Abend erwarteten Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Zudem wird am Donnerstag die EZB über den weiteren Zinsverlauf in der Euroregion entscheiden.

Der Euro-Stoxx-50 gab zur Mittagszeit 0,2 Prozent auf 6.155 Punkte nach. In Frankfurt notierte der DAX um 0,05 Prozent schwächer bei 25.577,50 Zählern. Außerhalb des Euroraums sank der Schweizer Leitindex SMI um 0,5 Prozent auf 14.525 Zähler. Der britische FTSE-100 verlor 0,3 Prozent auf 10.652 Punkte.

Mit Blick auf die europäischen Branchen gab es überwiegend Verlierer, zu denen auch die Bankbranche zählte. Neben der Deutschen Bank hatten auch die UBS, Santander, BNP Paribas und Standard Chartered ihre Zahlenwerke vorgelegt, was für uneinheitliche Reaktionen sorgte.

Das Deutsche-Bank-Papier zählte mit plus 3,0 Prozent zu den Favoriten im Euro-Stoxx und Standard Chartered gewannen in London 3,5 Prozent. Beide wurden zuversichtlicher für den Rest des Jahres. Dagegen gaben BNP Paribas um 0,9 Prozent nach und Santander um 4,6 Prozent. Im Stoxx 50 verloren UBS 2,1 Prozent.

Während die UBS mit ihrer Vermögensverwaltung enttäuschte und Santander unter laut RBC-Analyst Benjamin Toms "etwas schwachen Margen" litt, lastet auf der BNP-Aktie das "Frankreich-Risiko". Die direkten Frankreich-Belastungen seien zwar überschaubar, schrieb LBBW-Analyst Christian Götz. Die Problematik aber werde nicht so schnell wieder verschwinden.

Besonders auffällig war unter den Finanzwerten jedoch die Adyen-Aktie, die um etwas mehr als 11 Prozent absackte. JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande rechnet nach der gekappten Margenprognose des niederländischen Zahlungsabwicklers für 2026 und den gestrichenen Margen für die kommenden Jahre mit sinkenden Markterwartungen.

Für Logitech ging es im SMI nach Halbjahreszahlen ebenfalls um rund 11 Prozent abwärts. Die Aktie des Unterhaltungselektronik-Unternehmens litt Händlern zufolge unter Aussagen des Managements zur Bruttomarge im angelaufenen Weihnachtsquartal. Das Papier sei obendrein seit dem Spätsommer wieder sehr gut nach oben gelaufen.

Unter den Autowerten stach die Stellantis-Aktie in Paris hervor mit plus 5,7 Prozent, war allerdings erst am vergangenen Freitag auf ein Rekordtief gesackt. Jefferies-Analyst Philippe Houchois nannte den Quartalsbericht "ganz in Ordnung angesichts schwieriger Erwartungen". Zudem verwies er auf die bestätigten Jahresziele.

In London gingen wegen vorgelegter Quartalszahlen zudem die Blicke auf Unilever und GSK. Zwar hob Unilever den Jahresausblick an, doch mit der Geschäftsentwicklung in den Industrieländern enttäuschte der Konsumgüterkonzern. "Unterm Strich negativ", wertete JPMorgan-Analystin Celine Pannuti das Zahlenwerk. Die Aktie verlor 3,0 Prozent. GSK büßten 6,3 Prozent ein und litten unter einem trägen Geschäft mit Impfstoffen.