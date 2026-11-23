Die Rückkehr Huangs könnte laut einem Experten "verlorenes Vertrauen in den KI-Sektor zurückbringen und den nervösen Börsen zumindest vorübergehend Orientierung geben". Er sieht in dem Schritt des Verwaltungsrats eine Art Beruhigungspille für das zwischen KI-Euphorie, Zinssorgen und Gewinnmitnahmen hin- und hergerissene Börsenumfeld.

Der Euro-Stoxx-50 gewann starke 2,23 Prozent auf 6.074 Punkte, nachdem er zuvor sechs Minustage in Folge absolviert hatte. Die vergangene Woche hatte der Eurozonen-Leitindex angesichts einer tagelangen Talfahrt auf dem tiefsten Stand seit Mai beendet. Der deutsche Leitindex DAX stieg zum Wochenstart um 2,15 Prozent auf 25.337 Punkte. Für den britischen FTSE-100 ging es um 1,30 Prozent auf 10.481 Einheiten hoch.

"Es könnte die Stunde der Schnäppchenjäger geschlagen haben", kommentierte Timo Emden, Chefmarktanalyst beim Broker CapTrader, die Kursentwicklung. "Die zentrale Frage am Markt lautet nun, ob der Tiefpunkt gefunden ist oder sich die Erholung als Strohfeuer entpuppt. Die Anleger machen sich derzeit weniger Sorgen um das Ausbleiben einer möglichen Jahresendrally als vielmehr um die Frage, wie tief der Abwärtssog noch reichen könnte."

Im marktbreiten Stoxx Europe 600 erholte sich der Technologiewerte-Index zu Wochenbeginn mit plus 6,2 Prozent mit Abstand am deutlichsten. Dies stand im Einklang mit der Rally an der US-Technologiebörse Nasdaq im Verlauf zum Wochenbeginn, deren Auswahlindex Nasdaq-100 am Freitag seine Talfahrt beschleunigt und einen Wochenverlust von mehr als zehn Prozent erlitten hatte.

Sehr stark präsentierten sich vor allem die zuletzt geplagten Halbleitertitel: Die Aktien des Chipindustrie-Ausrüsters ASML gewannen als Euro-Stoxx-Spitzenreiter 8,9 Prozent, während die des Chipkonzerns Infineon um 6,6 Prozent anzogen. Im französischen Cac-40 zählte Infineon-Konkurrent STMicroelectronics mit einem Kursanstieg von neun Prozent zu den Favoriten.

Unerwartet schwach präsentierte sich die Bayer-Aktie trotz der Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs in den USA. Analysten hatten eigentlich mit einer positiven Kursreaktion gerechnet, auch wenn die Entscheidung nicht ganz überraschend kam. Anfänglich höhere Kurse wurden aber für Gewinnmitnahmen genutzt. Zum Sitzungsende gaben die Titel 0,7 Prozent nach.