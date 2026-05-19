Weltweite KI-Ausgaben 2026 bei 2,59 Billionen Dollar

Cloud-Anbieter wie Amazon Web Services (AWS), Google oder Microsoft reagierten damit auf den wachsenden Bedarf an Rechenleistung. Bisher werde das Investitionswachstum von der Technologiebranche getragen, erläuterte Lovelock. Unternehmen aus anderen Sektoren setzten KI nur punktuell ein. Hier bahne sich jedoch eine Trendwende an. Klassische Firmensoftware werde um immer mehr KI-Funktionen erweitert. Gleichzeitig beschleunige sich die Verbreitung sogenannter KI-Agenten, die komplexe Aufgaben weitgehend selbstständig erledigen.