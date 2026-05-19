Weltweite KI-Ausgaben 2026 bei 2,59 Billionen Dollar

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Die weltweiten Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) werden 2026 wohl stärker zulegen als bisher angenommen. Die Beratungsfirma Gartner prognostizierte am Dienstag ein Plus von 47 Prozent auf 2,59 Billionen Dollar (2,22 Bill. Euro). Im Jänner hatte sie ein Volumen von rund 2,5 Billionen Dollar (2,15 Bio. Euro) vorhergesagt. "Die Ausgaben für KI-optimierte Server werden sich in den nächsten fünf Jahren verdreifachen", sagte Gartner-Analyst John-David Lovelock.
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Cloud-Anbieter wie Amazon Web Services (AWS), Google oder Microsoft reagierten damit auf den wachsenden Bedarf an Rechenleistung. Bisher werde das Investitionswachstum von der Technologiebranche getragen, erläuterte Lovelock. Unternehmen aus anderen Sektoren setzten KI nur punktuell ein. Hier bahne sich jedoch eine Trendwende an. Klassische Firmensoftware werde um immer mehr KI-Funktionen erweitert. Gleichzeitig beschleunige sich die Verbreitung sogenannter KI-Agenten, die komplexe Aufgaben weitgehend selbstständig erledigen.