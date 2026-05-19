Stellantis will ab 2028 preisgünstige E-Autos produzieren

Ziel sei es, erschwingliche Elektromobilität anzubieten und zugleich Beschäftigung in Entwicklung und Produktion in Europa zu sichern. Die Modelle sollen mit einer neuen Batterietechnik ausgestattet werden, die gemeinsam mit Partnern entwickelt wird, um die Kosten zu senken. Der Konzern knüpft dabei an seine Tradition bei der Produktion kompakter Kleinwagen wie Fiat Panda an.

"Die Kunden verlangen die Rückkehr zu kleinen Autos mit unverwechselbarem Design, die in Europa produziert, erschwinglich und umweltfreundlich sind", erklärte Konzernchef Antonio Filosa. Weitere Details zu der Strategie will der Konzern beim Investorentag am 21. Mai in Auburn Hills im US-Bundesstaat Michigan vorstellen.

Mit dem Schritt will der französisch-italienische Autobauer nach Jahren schwacher Verkäufe und Umstrukturierungen auf dem weltgrößten Automarkt wieder Fuß fassen. Bereits auf der Automesse in Peking im April hatte Peugeot mit zwei neuen Konzeptfahrzeugen eine Produktoffensive angedeutet.