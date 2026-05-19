Standard Chartered streicht 7.000 Stellen bis 2030

"Es geht hierbei nicht um reine Kostensenkungen", sagte Bankchef Bill Winters. Es gehe darum, einfache Arbeit durch Investitionen in Automatisierung und Künstliche Intelligenz (KI) zu ersetzen. Die Maßnahmen sind Teil einer neuen Strategie, mit der Winters den langjährigen Umbau der Bank abschließen und stärkeres Wachstum erzielen will. Das Londoner Institut will sich dabei auf margenstarke Geschäftsbereiche wie das Vermögensmanagement für wohlhabende Kunden konzentrieren. Die Bank hatte ihre mittelfristigen Finanzziele für 2026 bereits ein Jahr früher als geplant erreicht. Anleger reagierten positiv: Die in Hongkong notierten Aktien des Instituts legten um 2,3 Prozent zu.