Erneut weniger deutsche Erwerbstätige im ersten Quartal

Die Bundesregierung rechnet im laufenden zweiten Quartal nicht mit einem kräftigen Aufschwung. "Die Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt bleibt in diesem Jahr weitgehend aus", heißt es im aktuellen Monatsbericht des Wirtschaftsministeriums. Wegen der schwachen Arbeitsnachfrage sowie hoher Unsicherheit sei eine Belebung des Arbeitsmarktes "nicht absehbar".

Die Daten sind um saisonale Schwankungen bereinigt. Ohne diese Bereinigung nahm die Zahl der Erwerbstätigen im ersten Quartal um 486.000 oder 1,1 Prozent im Vergleich zu den letzten drei Monaten 2025 ab. Zwar ist ein Rückgang zu Jahresbeginn üblich. Diesmal fiel er allerdings um mehr als 100.000 Personen stärker aus als im Durchschnitt der Jahre 2023 bis 2025.

Dem Abwärtstrend entziehen konnten sich zu Jahresbeginn nur die Dienstleister. Hier gab es ein Plus von 45.000 Personen oder 0,1 Prozent zum Vorjahresquartal. Im Produzierenden Gewerbe ohne Bau schrumpfte die Erwerbstätigenzahl dagegen um 171.000 Personen (-2,1 Prozent). Der exportabhängigen Industrie machen die maue Weltkonjunktur, Unsicherheit durch Kriege wie im Iran sowie die wachsende Konkurrenz durch China zu schaffen. Im Baugewerbe gab es ein Minus von 27.000 Personen (-1,1 Prozent), in der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei von 4.000 Personen (-0,7 Prozent).

In der Servicebranche läuft die Entwicklung aber auseinander. Der Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit setzte dabei seinen langjährigen Aufwärtstrend fort: Hier gab es eine Zunahme um 181.000 Personen oder 1,5 Prozent. Auch die sonstigen Dienstleister - etwa Verbände und Interessenvertretungen - meldeten einen Zuwachs von 21.000 oder 0,7 Prozent. Die Finanz- und Versicherungsdienstleister bauten ebenfalls Stellen auf (plus 13.000 Personen oder 1,2 Prozent). Im Bereich Information und Kommunikation gab es dagegen ein Minus von 24.000 Personen (-1,5 Prozent). Bei den Unternehmensdienstleistern vergrößerte sich das Minus auf 72.000 (-1,2 Prozent). Im Handel, Verkehr und Gastgewerbe nahm die Beschäftigung um 81.000 Personen (-0,8 Prozent) ab.