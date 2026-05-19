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Meta streicht laut Dokument zehn Prozent der Stellen

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Facebook-Mutterkonzern plant einen weitreichenden Umbau
 © DPA, Jens Büttner, Apa
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Der Facebook-Mutterkonzern Meta plant einem internen Schreiben zufolge den Abbau von zehn Prozent seiner weltweiten Belegschaft und einen weitreichenden Umbau mit Fokus auf Künstliche Intelligenz (KI). Die Kündigungen sollen am Mittwoch ausgesprochen werden, wie aus einem Dokument vom Montag hervorgeht, in das die Nachrichtenagentur Reuters Einblick erhielt.

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Personalchefin Janelle Gale kündigte darin zudem organisatorische Veränderungen an. So sollen 7.000 Beschäftigte in neue KI-Projekte wechseln und Führungspositionen gestrichen werden, um flachere Hierarchien sowie kleinere, agilere Teams zu schaffen. Dies werde das Unternehmen produktiver machen, erklärte Gale.

Meta lehnte eine Stellungnahme ab.

SCHWERIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/Jens Büttner

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